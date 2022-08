Marvel’s Midnight Suns: ecco Captain Marvel

2K Games e Firaxis Games hanno rivelato un nuovo trailer sul gioco tattico a turni Marvel’s Midnight Suns, dedicato a uno dei suoi supereroi giocabili. Questa volta abbiamo l’introduzione di Carol Danvers, l’eroina cosmica AKA Captain Marvel. Anche se il video è piuttosto breve, stiamo ancora ottenendo l’essenza dei poteri esplosivi di Captain Marvel. Potete dare un’occhiata al nuovo trailer del gioco qui sotto.

Recentemente è stato pubblicato il gameplay trailer su Doctor Strange dove vengono evidenziate le sue abilità in combattimento. Tra gli altri personaggi del roster sono già stati mostrati Spider-Man e Capitan America. Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando la demoniaca Lilith e la sua temibile orda si uniscono con le malvagie armate di Hydra, è il momento di scatenare il lato più oscuro di Marvel. Nel personaggio di Hunter, la tua missione sarà di guidare un’improvvisata congrega di storici supereroi e pericolosi guerrieri sovrannaturali verso la vittoria. Riusciranno leggende del calibro di Doctor Strange, Iron Man e Blade a far fronte comune verso una minaccia apocalittica sempre più incombente? Se intendi salvare il mondo, dovrai siglare delle alleanze e guidare in battaglia la squadra nei panni dei leggendari Midnight Suns.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam con la versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.