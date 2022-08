Fable: Playground Games cerca personale

Fable è uno di quei titoli intorno al quale aleggia da tempo un mistero che pare essere a tratti impossibile da svelare. Nel mese di giungo aveva preso parola al riguardo il producer senior del titolo, il quale aveva rassicurato i fan che si mostravano sconfitti e sfiduciati per quanto riguarda l’uscita del gioco nei tempi previsti ( trovate il nostro articolo dedicato a questo indirizzo) e dopo un periodo di fervente chiacchiericcio intorno al gioco, sembravano essersi spente nuovamente le luci su di esso. Ma a quanto pare non è così, a riaccenderle questa volta è Hervè Gengler, un leaker con un certo credito, il quale tramite post su Twitter ha affermato che Playground Games è alla ricerca di diverse figure professionali per il team di sviluppo del titolo.

Nello specifico nel post ( che vi rilasciamo in fondo a questo articolo) Gengler parla delle seguenti figure lavorative:Senior Writer, Technical Designer Senior, Senior Audio Programmer, Gameplay Animator, Producer, Gameplay Designer, Principal AI Engineer, Senior UI Engineer, Senior Gameplay Animator, Senior AI Engineer e moltissimi altri. Tutto questo tuttavia apre degli interrogativi, se il team non è ancora al completo il titolo subirà degli ulteriori slittamenti? Davvero il ritardo è dovuto a dei perfezionamenti in linea a quanto precedentemente annunciato o era solo un modo per sviare da eventuali problemi più grandi? Purtroppo dopo il tweet non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della casa sviluppatrice che smentisse o confermasse quanto annunciato; non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito. Restiamo sintonizzati.