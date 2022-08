Chocobo GP: ecco la patch 1.2 in arrivo dal 3 agosto

Square Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Chocobo GP (trovate la nostra recensione qui), rilasciando la versione 1.2. La patch risolve alcuni problemi diversi tra cui un paio direttamente correlati al ritardo. La versione sarà disponibile dal 3 agosto. Di recente la casa di sviluppo aveva annunciato delle modifiche in arrivo dopo aver preso in considerazione i feedback dei giocatori. Potete trovare le note complete dell’aggiornamento versione 1.2 qui. Di seguito una panoramica della nuova patch:

Aggiornamento 1.2

Miglioramenti a un problema nella modalità Chocobo GP e nel gioco online in cui la posizione alla fine di una gara e gli effetti non corrispondono.

Miglioramenti a un problema per cui i tempi di inizio gara a volte non sono sincronizzati.

Modifiche alla modalità Chocobo GP in modo che nessun punto venga guadagnato se il giocatore non ha terminato il percorso entro il tempo limite.

Regolazioni in modo che venga impiegato meno tempo prima dell’inizio del successivo match making.

Altri miglioramenti e correzioni di bug.

Di seguito una panoramica di Chocobo GP:

Preparatevi a una nuova esperienza di corsa con decine di Chocobo, completi di abilità e varianti uniche. Equipaggiate Magicite e sbaragliate la concorrenza in diversi circuiti familiari nelle modalità multi giocatore offline e online. Gareggiate nei tornei e diventate il campione GP.

Varie modalità di gioco: potrete provare varie modalità, come la Storia o la Gara personalizzata. Oppure anche divertirvi nelle gare di sopravvivenza a eliminazione diretta, che supporta fino a 64 giocatori.

Circuiti emozionanti: gareggerete su varie piste che prendono ispirazione dalle serie Chocobo e Final Fantasy, tra cui il Circuito di prova di Cid, le strade di Alexandria e Zozo e il Gold Saucer.

Dei personaggi indimenticabili: potrete scegliere tra una vasta serie di personaggi della serie Chocobo.

Magilite magica: se raccogliete la Magilite dentro le Magicuova sparse per le varie piste, potrete ottenere delle magie, come Ignis e Aero.

Chocobo GP è disponibile su Nintendo Switch.