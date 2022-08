We are OFK: annunciata la data d’uscita

We are OFK ha una data d’uscita: l’avventura interattiva sulla band virtuale (con canzoni reali su servizi in streaming) in sviluppo da parte di Team OFK arriverà infatti il 18 agosto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Dalle pagine del PlayStation Blog arrivano anche altri dettagli su We are OFK.

Queste le parole Teddy Dief, creative director di Team OFK:

We Are OFK è il nostro esperimento a misura di indie nel creare un biopic più contenuto. Una band virtuale più piccola, un gruppo immaginario, creato da artisti, musicisti e game designer che sanno quanto sia difficile creare qualcosa, finirla e lanciarla nel mondo, perché avremo ancora difficoltà a farlo il più delle volte. Come sarebbe creare musicisti virtuali che guardano dal loro letto le performance di queste popstar sui loro computer, sapendo che probabilmente non potranno mai tenere un concerto in uno stadio? Volevamo raccontare quella storia: quanto sia difficile creare musica, scrivere anche solo una canzone, registrare un altro video da pubblicare online, e sperare che qualcuno lasci un commento carino. Sopravvivere a lavori quotidiani, solitudine, chat di gruppo imbarazzanti, qualcuno a una festa che non smette di parlarti…a tutto ciò.

e ancora:

Abbiamo creato il nostro biopic sotto forma di gioco perché ci sentiamo vicini a questa band, alla nostra band, e vogliamo che vi sentiate vicini anche voi. Deciderete cosa dicono, che messaggi inviano, come si esprimono durante il loro piccolo viaggio cercando di creare qualcosa di cui essere fieri. Io so che siamo fieri di questo gioco, di questa band, di questa serie a episodi…di tutto!

Per l’occasione è stata annunciata anche la versione fisica per PS5 e Switch, prodotta da iam8bit, che conterrà i 5 episodi della serie, e due LP con l’EP degli OFK, potete vedere l’immagine nel tweet qui sotto. Può essere pre-ordinata sul sito di iam8bit.