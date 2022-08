Deathverse Let it Die arriva in autunno

Presentato allo State of Play ad ottobre dello scorso anno, Deathverse Let it Die ha ora un periodo d’uscita. Inizialmente previsto per la primavera 2022, il gioco di Supertrick Games arriverà infatti in autunno su PlayStation 4 e PlayStation 5. L’annuncio arriva dalle pagine del PlayStation Blog, dove gli sviluppatori mostrano anche l’arsenale di armi disponibili ed un nuovo concept art.

Shin Hideyuki, director del gioco, e il team artistico hanno fornito alcuni dettagli esclusivi sul design del gioco e sul lavoro artistico dietro ogni arma.

“Il design delle armi basiche in Deathverse non serve solo per tagliare o colpire gli avversarsi, ma aggiunge un livello di horror come strumento di tortura. Tutte le armi hanno un design comune, che include un serbatoio (la parte blu scintillante) contenente una sostanza chiamata ‘SPLithium’.”

Qui sotto l’elenco delle armi, con la loro descrizione.

Machete

“Abbiamo progettato quest’arma con in mente il movimento e l’azione standard del Deathverse. Quest’arma può essere retta con una mano, ha delle varianti di velocità per certe azioni ed è incredibilmente bilanciata nelle sue abilità di attacco e difesa. I suoi attacchi standard sono una combo di 3 colpi, e i giocatori possono attivare il suo attacco speciale per distruggere gli scudi degli avversari e lasciarli senza difese prima dell’attacco finale.”

Martello

“Pur mantenendo elementi chiave dei martelli tradizionali, Deathverse combina la loro pesantezza con la potenza jet per creare un nuovo tipo di arma che unisce un’azione rapida con ottimi effetti visivi.

“Nonostante la sua lentezza, quest’arma ha un immenso potere distruttivo. I suoi attacchi normali possono essere concatenati per creare una combo infinita e, una volta caricata, può rilasciare un’onda d’urto ampia e potente che distrugge istantaneamente gli scudi degli avversari.

“Potrebbe confondere un po’ i giocatori, in quanto si differenzia dal concetto di martello nei giochi d’azione tipici.”

Katana

“Volevamo mantenere il design originale dell’amata katana giapponese nel gioco, quindi quest’arma ha il numero minore di elementi del Deathverse, se paragonata ad altre armi. Sebbene sia estremamente debole contro gli scudi, i giocatori possono parare attacchi e lanciare combo che danno loro la possibilità di avere la meglio in battaglia.”

Braccia

“Quest’arma ha molte funzioni speciali che la differenziano da altre armi; i suoi attacchi sono abbastanza potenti da distruggere gli scudi degli avversari con semplici attacchi standard. La sua combo standard può infliggere fino a due colpi, e un terzo attacco aggiuntivo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Quest’arma, inoltre, permette ai giocatori di volare in aria per attaccare gli avversari dall’alto e di ergere una barriera per proteggersi dagli attacchi degli avversari.”

Sega circolare

“Quest’arma è progettata per sembrare cruenta e può essere maneggiata con un moveset unico. A differenza degli attacchi basici di squarciamento e schiacciamento, quest’arma stravagante può avere la temibile abilità di creare potenti combo multiple e colpi letali contro gli avversari. Sebbene questi attacchi richiedano una tempisitica e un’accuratezza adeguate, la sua versatilità nel mettere a segno attacchi speciali e colpi letali può essere difficile da contrastare per gli avversari.”

Sulle skin Rex Bone

“Abbiamo intenzionalmente deviato dal concetto di un Wilson che si trasforma in un’arma e scelto il motivo di ‘ossa’, in quanto rapprensenta la componente selvaggia dei tempi antichi. Queste skin Rex Bone includono artigli, zanne e altri elementi correlati per trasmettere un’idea di ‘forza’.”

Sul Concept Art

“Il concetto dell’area di battaglia è basato sull’immagine di un mare rosso inquinato da SPLithium e delle rovine misteriose. Lo spessore degli alberi e le rovine coperte dalle loro radici, l’aspetto biancheggiante del sale marino e il design che dà l’impressione che questo scenario sia stato plasmato nel corso di molti anni sono parte del set dello show televisivo.”

Deathverse Let it Die si svolge dopo gli eventi del gioco precedente, Let It Die, in cui i giocatori lottano per la fama nel reality show di sopravvivenza “Death Jamboree”. Lo show si svolge in un mondo virtuale conosciuto come Deathverse, creato dal gruppo Yotsuyama come destinazione per le anime delle persone.