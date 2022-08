Resident Evil 7 arriva a 11 milioni di copie vendute, Village a 6.4

Capcom ha recentemente aggiornato la sua lista dei Platinum Titles, ovvero tutti i giochi dell’azienda che hanno venduto più di un milione di unità, e ha fornito dati di vendita aggiornati per questi giochi. Non sorprende che la serie di Resident Evil continui a essere un prodotto di successo per l’azienda giapponese, e che i suoi recenti titoli abbiano registrato un discreto aumento delle vendite.

Resident Evil 7, per esempio, rimane in cima alla lista per la serie nel suo complesso e ha venduto 11 milioni di unità al 30 giugno, in crescita rispetto ai 10,8 milioni venduti alla fine del trimestre precedente. L’ultimo capitolo uscito della serie, Resident Evil Village, è attualmente a quota 6,4 milioni di unità vendute, in aumento rispetto ai 6,1 milioni precedentemente riportati. Con l’espansione Winters in arrivo quest’anno, ci sarà sicuramente un aumento deciso.

Nel frattempo, il remake di Resident Evil 3 ha venduto 5,4 milioni di unità, con 200.000 unità vendute nel corso dei tre mesi. Infine, mentre la pagina dei titoli Platinum riporta il remake di Resident Evil 2 a 9,8 milioni di unità vendute: come recentemente annunciato da Capcom, il gioco ha venduto 10 milioni di unità in tutto il mondo.

Capcom ha anche fornito dati di vendita aggiornati anche per alcuni giochi della serie Monster Hunter.