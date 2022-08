Dead Island 2 potrebbe essere ri-svelato ai Game Awards?

Dead Island 2 potrebbe finalmente essere ri-presentato durante questo 2022. L’action open world ha avuto uno sviluppo travagliato, con il primo annuncio nell’ormai lontano 2014 e che ha visto una serie di ritardi e cambio di sviluppatori. Attualmente in fase di sviluppo presso Dambuster Studios, sembra che finalmente si potrà vedere qualcosa, fra non troppo.

Questo secondo Tom Henderson, noto insider del settore che, in un report pubblicato su Try Hard Guides, sostiene che Dead Island 2 sarà svelato nel quarto trimestre di quest’anno (quindi tra ottobre e dicembre), forse ai The Game Awards di dicembre (anche se la data per l’evento non è ancora stato fissata).

Secondo le fonti di Henderson, Dead Island 2 sarà ambientato in diversi luoghi, tra cui Hollywood e San Francisco, e sembra che il suo sviluppo sia in uno stato “decente”. Il gioco, a quanto si dice, pone una certa enfasi sulla cooperativa e presenta anche un nuovo cast di 5-6 personaggi.

All’inizio di quest’anno, alcuni report sostenevano che il gioco sarebbe potuto essere presentato nell’estate di quest’anno (si parlava anche di gamescom, che ci sarà tra il 24 e il 28 agosto) ma in base a questo nuovo report, sembra che i piani siano stati rinviati alla fine del 2022. Per quanto riguarda la data di lancio, Embracer Group, proprietario del publisher di Dead Island 2, Deep Silver, ha fatto intedere, ad inizio anno, che il gioco potrebbe essere lanciato prima del 1° aprile 2023.

Ricordiamo che questi sono rumor, e vi faremo sapere quando arriveranno news ufficiali in merito riguardo a Dead Island 2.