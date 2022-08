Honey I Joined a Cult: arriva l’aggiornamento Peace & Love

Honey I Joined a Cult si aggiorna oggi 2 agosto con l’update Peace & Love, che porta diverse novità nel gestionale in cui costruire il proprio culto, sviluppato da Sole Survivor Games e pubblicato da Team17, in accesso anticipato su Steam. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sulla pagina Steam del gioco è stato pubblicato un post che mostra nel dettaglio tutte le novità:

Nuove stanze

“Per cominciare, abbiamo 6 nuovissime stanze da aggiungere al vostro complesso quando scegliete il tema Peace & Love, tra cui la Stanza dell’amore libero, l’Arboreto sperimentale, la Stanza delle danze di Maypole e la Sala dell’incenso speciale, solo per citarne alcune!”

Nuovi finali

Un nuovo tema significa 2 nuovi finali per i leader pacifici e amorevoli tra di voi.

Nuovi abiti

Peace & Love ha uno stile tutto suo: vestitevi con i nostri nuovi abiti e cappelli per mostrare al mondo quanto ci tenete.

Camere notturne

Le vostre preghiere non sono state vane, qualcuno vi ha ascoltato. Una delle più grandi richieste che abbiamo ricevuto dalla community è che ci siano più cose da fare di notte. Ora le ore del crepuscolo offrono le loro opportunità: abbiamo aggiunto 3 nuove stanze solo notturne, tra cui il Dipartimento Merci Contraffatte, il Ministero della Propaganda e la Distilleria di Moonshine. Non vi sveleremo esattamente cosa fanno queste stanze, ma dovrebbero essere molto gratificanti. Tenete gli occhi aperti per un nuovo minigioco.

Rielaborazione del sistema di tutorial e del sistema di prestigio

In questo aggiornamento continuiamo a tenere conto del feedback dei giocatori e abbiamo apportato delle modifiche al tutorial per semplificare l’introduzione alla vita del culto. Anche il sistema di prestigio è stato modificato in base al feedback dei giocatori: la nuova statistica Livello di prestigio dovrebbe permettervi di determinare facilmente l’effetto del prestigio di una stanza sui vostri cultisti.

Salvataggio e caricamento

Il sistema di salvataggio e caricamento è stato rielaborato, il che significa che i tempi di caricamento saranno molto più rapidi, così potrete tornare al vostro Culto più velocemente che mai! Ora supportiamo pienamente i salvataggi. Non dovremo più invalidare i salvataggi tra un aggiornamento e l’altro.

Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo aggiornamento per Honey I Joined a Cult.