Assasin’s Creed Valhalla La Saga Dimenticata: trailer di lancio

Da oggi 2 agosto è disponibile la nuova modalità di stampo rogue-lite per Assassin’s Creed Valhalla, ovvero La Saga Dimenticata. Per l’occasione, Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. La modalità è gratuita, e arriva con l’aggiornamento 1.6.0 che porta anche dei miglioramenti al gioco.

Questa la descrizione della modalità tramite il sito ufficiale.

PRESENTAZIONE

Baldr, il dio norreno della purezza e della luce, è perduto nel mondo di Niflheim per non far ritorno. Odino, folle di dolore, si rifiuta di accettare che suo figlio rimanga nel brumoso regno dei morti. Sfidando il destino, il Padre di tutti si immerge nelle profondità di Niflheim, ma si tratta pur sempre del regno dei morti e nelle sue lande inospitali i vivi non sono i benvenuti.

Questa modalità di gioco gratuita si ispira al genere roguelite e offre ai giocatori una nuova sfida, in cui i nemici sono implacabili e ogni scelta ha delle conseguenze.

CHI MUORE, RICOMINCIA

Come tutti i giochi roguelite, La saga dimenticata costringe i giocatori a spingersi oltre i propri limiti contro nemici spietati in un mondo ostile. A ogni tentativo, i giocatori si avventurano nel mondo di gioco per esplorare le profondità di Niflheim, ma la morte è parte integrante di questa esperienza ed è un evento frequente. Quando si muore, si ricomincia da capo ma con la possibilità di potenziare Odino e di accrescerne la forza in vista del tentativo successivo, e con la consapevolezza di quali sfide lo attendono.

MONDO

Il paesaggio di Niflheim è arido e inospitale. Ti troverai ad attraversare regioni diverse, come la gelida Kaldstad e le paludi venefiche di Nidheim, fino ad arrivare al castello di Hel. Attraversare queste lande non è facile perché i seguaci di Hel pattugliano la zona, pronti ad attaccare gli intrusi. Prima di entrare nella regione successiva, dovrai sfidare il campione della dea. Ogni area ha il suo nemico, che potrai affrontare solo nell’espansione La saga dimenticata.

Esplorando il mondo otterrai vantaggi, attrezzatura e abilità utili per affrontare gruppi di nemici, ma i giocatori più attenti troveranno anche alcune aree segrete. Nelle sue esplorazioni, Odino si imbatterà in PNG pronti a offrire missioni secondarie che non si possono completare in un unico tentativo.

ATTREZZATURA

Per La saga dimenticata, l’attrezzatura è stata ripensata interamente. Entrando a Niflheim, Odino non porta nulla con sé e dunque deve affrontare i pericoli del regno di Hel con una dotazione del tutto casuale.

Tentativo dopo tentativo, la strategia di gioco che sceglierai di adottare andrà a modificare la tua dotazione. Potrai aumentare le tue possibilità di sopravvivenza sconfiggendo nemici, ottenendo nuove armi, completi e rune negli eventi storia oppure spendendo le monete faticosamente ottenute al negozio del mercante. Anche se può usare più rune insieme per diventare più forte, Odino ha però un unico slot per le armi. Ogni decisione va dunque ponderata, perché quando si viene sconfitti dalle forze di Hel si perde anche l’attrezzatura e si ricomincia da capo.

La morte è sempre in agguato, ma non bisogna temerla. Ogni volta che Odino viene espulso da Niflheim, riceverai punti abilità per potenziare un nuovo albero dei talenti, per aumentare la tua forza e avere più possibilità di ottenere armi e rune potenti.

RICOMPENSE

A ogni tentativo di attraversare Niflheim, riceverai la valuta necessaria per potenziare Odino e acquistare nuovi vantaggi e abilità. Potrai acquistare a Ravensthorpe nuovi tatuaggi, cavalcature e livree per corvo in cambio della valuta ottenuta. Chi supererà la sfida finale sconfiggendo le forze di Hel e la dea stessa, riceverà un set di attrezzatura speciale per Morso di lupo, da usare mentre si esplora l’Inghilterra.

ENTRARE A NIFLHEIM

Si accede a La saga dimenticata dal laboratorio di Everold a Ravensthorpe, che si può costruire dopo la prima visita ad Asgard. Una volta costruito il laboratorio, potrai entrare a Niflheim in qualsiasi momento, senza alcun livello di potenza specifico.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio per la modalità La Saga Dimenticata di Assassin’s Creed Valhalla.