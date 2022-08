Batgirl: l’uscita del film potrebbe essere annullata

Quella che segue non è una notizia ufficiale, ma un presunto scoop ufficiale del New York Post e, dunque, fin quando non avremo informazioni di prima mano da Warner Bros. è da prendere con le pinze. Ad ogni modo, sembrerebbe che il nuovo film live-action dedicato a Batgirl con protagonista Leslie Grace, oramai finito di girare da tempo, potrebbe non trovare distribuzione alcuna, né in tv (originariamente era un progetto HBO Max) né tanto meno una recentemente paventata sortita nei cinema.

Il motivo sarebbe presto detto: i test screening col pubblico sarebbero stati così disastrosi che, se davvero rappresentassero il parere popolare medio, porterebbero a un passaparola disastroso. Dunque, meglio tenere il film in un cassetto e perdere tutti i soldi investiti piuttosto che perderci la faccia e indebolire il marchio DC, in un momento piuttosto incerto per il brand sia in tv che al cinema.

Si tratta di una ipotesi plausibile? Difficile a dirsi: si tratta, ad ogni modo, di un film con un cast abbastanza di richiamo e che è costato circa un centinaio di milioni di dollari, non esattamente una spesa irrisoria. Del resto, WB ha inviato in sala anche film manifestamente “deboli” come Birds of Prey senza pensarci due volte, ma forse sta cercando ora di applicare una strategia più sicura, dopo la “sospensione” dei problematici nuovi film di Aquaman e Flash e il rassettamento della sezione tv (che ha comportato, per ultimo, la futura conclusione del Flash televisivo con la prossima stagione).

Batgirl è stato diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi (Bad Boys for Life), da una sceneggiatura di Christina Hodson. Nel cast avremmo visto due ritorni eccellenti: JK Simmons come James Gordon e Michael Keaton come Bruce Wayne / Batman. Avremmo avuto anche un villain inedito: Brendan Fraser nel ruolo di Firefly.