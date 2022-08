World of Warcraft Shadowlands: disponibile la Stagione 4 Campioni di Azeroth

l’aggiornamento stagionale finale per Campioni di Azeroth di World of Warcraft: Shadowlands è finalmente disponibile. La Stagione 4 introduce il nuovo modificatore Ammantato per spedizioni Mitiche+, un nuovo sistema di Incursioni Predestinate. Per ulteriori informazioni, potete visitare il blog del gioco qui. Di seguito una panoramica di Campioni di Azeroth:

: tutte le incursioni di Shadowlands faranno parte di un sistema con una rotazione settimanale. Ogni settimana, un’incursione diversa (Castello di Nathria, Sanctum del Dominio o Sepolcro dei Primi), sarà Predestinata, aggiungendo modificatori a ogni incontro e ricompensando i giocatori con oggetti migliori in tutte le difficoltà. A dare il via alla rotazione sarà il Castello di Nathria. Nuova rotazione di spedizioni Mitiche plus : in questa stagione, la rotazione delle spedizioni Mitiche plus si concentrerà sull’offrire una varietà di spedizioni attuali o del passato, incluse due che sono state votate dalla community.

Man mano che i personaggi progrediscono nelle spedizioni Mitiche plus, incontreranno dei Signori del Terrore travestiti da PNG nemici. Scovare ed eliminare questi Signori del Terrore fornirà un potenziamento secondario che si accumula a scelta. Nuova stagione PvP

World of Warcraft: Shadowlands è l’ottavo pacchetto di espansione dopo Battle for Azeroth. È stato annunciato alla BlizzCon il 1 novembre 2019. Originariamente previsto per il rilascio il 27 ottobre 2020, il suo rilascio è stato posticipato fino al 23 novembre, il sedicesimo anniversario dell’uscita del gioco originale. L’espansione apre le Shadowlands, il regno dei morti nella tradizione di Warcraft. Presenta un sistema di livellamento completamente revisionato, accesso alla classe Death Knight per le razze che in precedenza non avevano accesso ad essa, Covenants nelle nuove zone e nuovi dungeon e raid.

La Stagione 4 per Campioni di Azeroth di World of Warcraft: Shadowlands è disponibile su PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.