Hearthstone: l’espansione Assassinio al Castello di Nathria è disponibile

Come da titolo, l’espansione Assassinio al Castello di Nathria per Hearthstone è disponibile a partire da ieri, 2 agosto. I contenuti aggiuntivi introdotti all’interno del gioco sono molteplici e porteranno i giocatori a fare i conti con il torbido mistero che aleggia intorno all’assassinio di Sire Denathrius, avvenuto durante la sua stessa festa. All’interno del gioco saranno aggiunte ben 135 carte, incluso un tipo del tutto nuovo ( Luoghi), una nuova abilità e nuovi sospetti. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta, ecco di seguito le descrizioni ufficiali delle implementazioni:

– Quando un Luogo viene attivato consuma l’Integrità ed è necessario attendere un turno di Tempo di Recupero tra un’attivazione e l’altra. Queste nuove carte occupano un posto sul tabellone, ma i nemici non possono interagire con i tuoi Luoghi, eccetto per le carte che indicano esplicitamente di poterlo fare. Ogni classe ha un proprio Luogo in Assassinio al Castello di Nathria che rappresenta una potenziale scena del crimine o un alibi. Infusione (nuova abilità) – L’Animum è arrivato a infondere le dinamiche di gioco. Le carte con Infusione bevono l’Animum intossicante perduto dai servitori alleati morti e così si trasformano in versioni potenziate di se stesse. Tieni queste carte in mano finché non sono completamente infuse: la trasformazione si mostrerà anche in una grafica nuova.

– L’Animum è arrivato a infondere le dinamiche di gioco. Le carte con Infusione bevono l’Animum intossicante perduto dai servitori alleati morti e così si trasformano in versioni potenziate di se stesse. Tieni queste carte in mano finché non sono completamente infuse: la trasformazione si mostrerà anche in una grafica nuova. Sospetti Leggendari– Forse una delle implementazioni più importanti essendo l’assassinio il fulcro intorno al quale ruotano le dinamiche di gioco.Tutte e 10 le classi hanno un servitore Leggendario che era presente al momento del crimine efferato e sono tutti dei sospettati!

Per dare uno sguardo più approfondito al gioco e alle carte nello specifico, basta visitare il sito ufficiale di Hearthstone a questo indirizzo, dove sarà possibile anche tenersi costantemente aggiornati sulle novità del titolo.