FIFA mobile: l’ultimo aggiornamento introduce la modalità Manager

FIFA mobile, il gioco disponibile per dispositivi iOS e Android, si aggiorna e, tra le varie implementazioni dell’update, spicca una modalità del tutto nuova, Manager. Questa nuova modalità del tutto automatica permetterà al giocatore di pianificare strategie e di avere il pieno controllo sulle tattiche di squadra, per quanto riguarda queste ultimi ne sono presenti 4 pre impostate Attacco, Controllo, Contrasto e Difesa. L’utilizzo di ognuna di loro dipende essenzialmente dalle caratteristiche della squadra, ma la scelta di quella più adatta ovviamente dipenderà dall’abilità e dall’astuzia del giocatore. Importante sottolineare che queste quattro tattiche, pur essendo di default, sono comunque personalizzabili in base alle esigenze della squadra.

Per quanto riguarda il resto delle implementazioni i tifosi potranno sostenere la propria nazione equipaggiando le squadre con kit, loghi e stemmi di oltre 30 squadre nazionali; ma sono state anche introdotte migliorie al gameplay, tra cui nuove opzioni di cambio giocatore, portieri migliorati ed errori di piede debole adattati.

Insomma questo aggiornamento porta davvero tantissime novità all’interno di FIFA mobile, il quale vi ricordiamo è scaricabile attraverso gli store Apple e GooglePlay. Non ci resta che godere delle implementazioni dell’aggiornamento, nel frattempo restiamo sintonizzati sulla questione. A proposito di aggiornamenti, lo sapevate che da ieri è disponibile anche l’aggiornamento di Hearthstone? Ecco il nostro articolo dedicato.