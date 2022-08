Rocket League: la Ford Bronco Raptor è disponibile dal 4 agosto

Psyonix e Ford hanno annunciato che il Pacchetto Ford Bronco Raptor RLE sarà disponibile su Rocket League dal 4 agosto. Ford collabora di nuovo con il gioco come Sponsor Ufficiale dei prossimi Eventi della Rocket League World Championship a Fort Worth e Texas del 4 agosto. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

La Ford Bronco Raptor 2022, il nuovissimo membro del brand Bronco fuoristrada dei SUV Built Wild SUVs, è il primo SUV al mondo ispirato al Racing Ultra4, e il più potente Bronco guidabile su strada di sempre. Il Pacchetto Ford Bronco Raptor RLE – sarà disponibile nel Negozio Oggetti dal 4 al 16 agosto al prezzo di 1100 Crediti e include il Veicolo Ford Bronco Raptor RLE, l’Adesivo Ford Bronco Raptor, Suono Motore, Ruote e Sfondo Giocatore Ford Bronco Raptor.

Psyonix e Ford ospiteranno la terza edizione del Ford + Rocket League Freestyle Invitational su Twitch. L’Invitational vedrà 12 dei migliori freestyler di Rocket League in Nord America competere per parte di montepremi di 100,000$, oltre alla possibilità di giocare alle Gran Finali dal vivo sul palco della Rocket League World Championship il 13 agosto alla Dickies Arena. Di seguito una panoramica del titolo:

Gareggiate in questo gioco di calcio a quattro ruote, a metà fra un arcade e un gioco di corse. Sbloccate oggetti in Rocket Pass, scalate i livelli competitivi, partecipate ai tornei, completate le sfide, godetevi i progressi cross-platform. Non restate in panchina, scendete in campo.