Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: ecco il trailer di Nezuko del DLC

Aniplex e CyberConnect2, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno rilasciato il trailer del DLC di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles interamente volto a mostrare il personaggio di Nezuko. Il DLC sarà disponibile a partire da metà agosto e nel breve filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) viene mostrata Nezuko in combattimento contro Inosuke. Di seguito una piccola panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

Diventa la lama sterminatrice di demoni!Nella modalità per giocatore singolo vesti i panni di Tanjiro Kamado, la cui famiglia è stata sterminata dai demoni e la sorella trasformata in un demone. Vivi la storia raccontata nell’anime “”””Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba””””, dove Tanjiro lotta per restituire l’umanità a Nezuko e fronteggiare la minaccia demoniaca!Gioca in Modalità scontro, dove 2 giocatori possono sfidarsi in battaglie 2 contro 2 offline e online con qualsiasi combinazione di personaggi, compresi Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado! Con un sistema di controllo semplice e meccaniche di gioco entusiasmanti, lotta per diventare l’ammazzademoni più forte!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles è ora disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam, non ci resta che aspettare l'uscita effettiva del contenuto scaricabile; restiamo sintonizzati.