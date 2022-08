Monster Hunter World vende oltre 18 milioni di unità, Rise oltre 10 milioni

Monster Hunter continua ad essere un enorme successo per Capcom. La società fornito nuovi dati di vendita al 30 giugno per tutti i giochi elencati. Non sorprende che i titoli della serie abbiano continuato a registrare numeri forti. Recentemente è stato rivelato un primo sguardo all’aggiornamento di agosto, che aggiungerà Lucent Nargacuga, come annunciato in precedenza, così come la Forlorn Arena. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Monster Hunter World, che ora ha venduto 18,3 milioni di unità, rispetto ai 18 milioni di unità vendute alla fine del trimestre precedente. La sua espansione, Iceborne, vede un aumento identico, attestandosi a 9,5 milioni di unità, rispetto ai 9,2 milioni alla fine del trimestre precedente. Monster Hunter Rise, che ora si attesta a 10,3 milioni di unità vendute. Fino a meno di un mese fa, le sue spedizioni in tutto il mondo e le vendite digitali erano pari a 10 milioni di unità. Anche la sua espansione, Sunbreak, continua a registrare ottime vendite, con 2,5 milioni di unità vendute. Quel numero è destinato a salire rapidamente, con le spedizioni che si attestano già a 3 milioni di unità a partire dal 13 luglio.

Monster Hunter Rise fornirà ai giocatori un set inventivo di nuovi strumenti per rintracciare e sconfiggere mostri minacciosi. Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi.

Iceborne: Storia

Uno stormo di Legiana fugge in volo dalla Foresta antica. Insospettiti dal loro strano comportamento, i membri della commissione decidono di seguirli e attraversano l’oceano sull’aeronave della Terza flotta. Dopo un viaggio sul mare in burrasca, si trovano di fronte un nuovo continente ricoperto di neve e ghiaccio. La commissione di ricerca si avventura in una nuova area dal clima glaciale, le Distese brinose.