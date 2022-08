Bandai Namco annuncia tramite post su Twitter che One Piece: Pirate Warriors 4 supera i due milioni di unità vendute, sia tramite spedizioni che in contenuto digitale. Il titolo venne lanciato per la prima volta in Giappone il 26 marzo 2020 per PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam, per poi essere rilasciato globalmente il giorno dopo, 27 marzo. Ecco quanto dichiarato da Bandai Namco tramite Twitter:

Pirate Warriors 4 ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo!

Sarà il record più veloce della serie Pirate Warriors. Grazie a tutti per aver giocato!

Stiamo effettuando una vendita da oggi! Per favore, cerca di essere impareggiabile nel mondo di “#ONEPIECE”.



Insomma Once Piece :Pirate Warriors 4 ha ricevuto un enorme riconoscimento in pochissimo tempo; non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti al riguardo. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però lo sapevate che è stato rilasciato un nuovissimo trailer di Nezuko per il DLC di Demon Slayer? Ecco il nostro articolo dedicato!