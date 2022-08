Amazing Bomberman debutta su Apple Arcade dal 5 agosto

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia Amazing Bomberman, disponibile dal 5 agosto per Apple Arcade, popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app. Amazing Bomberman introduce il caos musicale nella storica serie; mentre i giocatori saranno impegnati a distruggere ostacoli e raccogliere oggetti speciali, gli stage cambieranno in base alle diverse canzoni presenti in-game. Al lancio, il gioco presenterà sette diversi livelli giocabili e musiche originali composte da artisti giapponesi e internazionali. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del titolo in arrivo:

Battaglie online facili da giocare ovunque e in ogni momento.

Il meglio della serie Bomberman con musiche originali appositamente create per il gioco.

Modalità pratica single player.

Divertenti battaglie con gli amici grazie alla modalità Friend Battle .

. Oggetti collezionabili e personalizzazione.

Konami Group è stato fondato nel 1973, iniziando come produttore di arcade per sale giochi. Nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta fino a includere diverse unità di business in vari mercati. Attualmente, KONAMI HOLDINGS CORPORATION include le attività di intrattenimento digitale, divertimento, giochi e sistemi e attività sportive. La società è quotata in borsa alla Borsa di Osaka nel 1984, alla Borsa di Tokyo nel 1988 e alla Borsa di Londra nel 1999.

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, AMAZING BOMBERMAN è disponibile in esclusiva per Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One – Individuale € 14,95 al mese, Famiglia € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.