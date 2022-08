Vanguard entrerà in fase di piena produzione più tardi, parla il CEO di Remedy

Vanguard è il nome in codice per un titolo PvPvE free-to-play in sviluppo presso Remedy Entarteinment. Il gioco, secondo quanto precedentemente annunciato, sarebbe dovuto uscire dalla fase di pre-produzione entro il 2022, ma a quanto pare questo non accadrò. A prendere parola in merito è Tero Virtala, CEO dell’azienda, ecco di seguito la sua dichiarazione:

Mantenere il gioco nella fase di proof-of-concept più a lungo consentirà al team di progettare, preparare e testare gli elementi chiave del gioco prima che il progetto passi a una fase di sviluppo in cui un è necessaria una squadra più grande.Remedy sta attualmente lavorando su cinque titoli di gioco di livello mondiale e la nostra capacità di sviluppare questi giochi è più forte che mai.Con il nostro passaggio a un modello operativo multiprogetto, abbiamo imparato che è meglio mantenere i nostri progetti di gioco nella fase di sviluppo iniziale per un periodo di tempo più lungo rispetto al passato. Il vantaggio di ciò è che le dimensioni del team di sviluppo e quindi i costi operativi rimangono inferiori, e offre ai team il tempo necessario per progettare, preparare e testare gli elementi chiave del gioco prima che il progetto passi a una fase di sviluppo in cui una maggiore è richiesta la squadra. In questo modo, supportiamo lo sviluppo di giochi sia di alta qualità che a costi contenuti. Abbiamo deciso di posticipare la significativa espansione del team di sviluppo fino all’anno 2023.



La decisione presa dall’azienda dunque si basa essenzialmente su due fattori che sono direttamente proporzionali tra di loro: lo sviluppo di un gioco nel miglior modo possibile e il contenimento del budget. Dunque grandi cose ci aspettano da Remedy per il 2023, oltre a Vanguard infatti avremo anche Alan Wake 2; ma lo studio ha in cantiere un sequel di Control , uno spinoff multiplayer di Control con nome in codice Condor e Max Payne 1 e 2 remake; tutti in sviluppo presso diversi team ( da qui è facile individuare anche il perché dell’ottimizzazione del budget). Non ci resta che aspettare informazioni al riguardo; restiamo sintonizzati.