Tower of Fantasy: ecco il trailer sulla personalizzazione del personaggio

Level Infinite e Hotta Studio hanno rivelato un altro trailer del prossimo gioco di ruolo online Tower of Fantasy. Recentemente è stato annunciato che l’RPG open-world sarà disponibile per il pre-download il 9 agosto, e sarà disponibile in tutto il mondo l’11 agosto 2022. Oltre 3 milioni di giocatori si sono già registrati sul sito ufficiale del gioco.

Il trailer si concentra sulla libertà e sulla creatività, a partire dalla personalizzazione del personaggio e dell’abbigliamento disponibile nel gioco, per poi proseguire con i numerosi veicoli che i giocatori potranno guidare. La release globale arriva dopo due Closed beta che hanno permesso ai fan di dare una prima occhiata al titolo. I giocatori sono rimasti impressionati dall’approfondito sistema di personalizzazione del personaggio di Tower of Fantasy, dall’elettrizzante azione incentrata sulle armi, dall’esplorazione condivisa del mondo di gioco e dall’avvincente narrazione. Di seguito una panoramica del nuovo open world JRPG:

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche tra i giocatori del resto del mondo.

Caratteristiche

Open World : esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi.

: esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi. Personalizzazione dei personaggi : l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale.

: l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale. Esplorare Aida : esplorate il vasto mondo di Aida, combattete attraverso le rovine e sconfiggete i boss.

: esplorate il vasto mondo di Aida, combattete attraverso le rovine e sconfiggete i boss. Multiplayer: i giocatori possono affrontare i difficili boss del mondo di gioco collaborando con i loro compagni di viaggio.

Tower of Fantasy sarà disponibile in pre download il 9 agosto mentre sarà scaricabile dall’11 del 2022 su dispositivi mobile e PC tramite Epic Games Store e Steam.