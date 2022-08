Call of Duty: uno screen trapelato rivela la modalità DMZ

In questo momento è in corso un evento esclusivo per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare II; durante tale evento una serie di stelle dello sport stanno giocando al titolo in questione; ciò ovviamente comporta una serie di condivisioni di foto e video proveniente da varie fonti, molte delle quali ovviamente più che attendibili. Tra queste ve ne è una particolare che pare abbia rivelato la misteriosa modalità DMZ non ancora del tutto confermata. Lo screen in questione, come spesso accade in queste situazioni, è una foto da una prospettiva ” strana” che di conseguenza mostra una foto poco chiara( trovate lo screen in fondo a questo articolo) ma sembra tuttavia, nonostante questi preamboli, confermare l’esistenza della modalità.

La modalità Call of Duty DMZ è una modalità di gioco che si dice sia la versione di Activision di Escape from Tarkov, un titolo di sopravvivenza FPS realistico che è diverso da Warzone. Ti imbarchi in una mappa di gioco per completare gli obiettivi in ​​una situazione PvPvE in cui la morte significherà la perdita di tutto il tuo bottino e di tutti i " vantaggi" acquisiti nel corso dell'esperienza di gioco. Activision non ha mai veramente confermato la modalità in maniera ufficiale, possiamo solo sperare che questo screen però smuova le acque in questo senso. Restiamo sintonizzati sulla questione.