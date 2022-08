Sea of Thieves: pubblicato il trailer della Stagione 7 Deep Dive, disponibile dal 4 agosto

Rare ha rilasciato un nuovo trailer per la prossima settima stagione di Sea of Thieves, offrendo un tuffo in profondità su ciò che i giocatori possono aspettarsi dalla nuova stagione. Dai un’occhiata al trailer di Deep Dive, che arriva a quasi 10 minuti, di seguito.

Una grande caratteristica della settima stagione di Sea of Thieves è permettere ai giocatori di ottenere una nave propria. Ciò include cose come la possibilità di acquistarla e rinominarla. I giocatori possono anche possedere più di una nave poiché possono acquistare una nave di ogni dimensione dal un galeone al un brigantino fino ad un piccolo sloop. La possibilità di acquistare una nave è proprio nei menu prima di entrare nel gioco, con un’importante opzione Le mie navi.

Le nuove opzioni di personalizzazione saranno disponibili nei negozi degli avamposti. Tuttavia, per sbloccare queste nuove funzionalità, i giocatori dovranno guadagnare pietre miliari, un nuovo sistema che tiene traccia dei risultati durante le loro avventure nel gioco. Ci sarà anche un nuovo diario del capitano disponibile contenente dettagli, come lo stile di gioco generale della nave e del suo equipaggio, il nome della nave e i riconoscimenti scelti dal capitano da evidenziare. Tuttavia, il Diario del Capitano può essere perso. Altri giocatori possono rubare un diario del capitano e venderlo a Reaper’s Bones. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Sea of Thieves vi coinvolge in un’esperienza piratesca totale, dalla navigazione ai combattimenti, fino all’esplorazione e ai saccheggi: vivete da filibustieri ed entrate di diritto nella leggenda. Senza ruoli prestabiliti, disponete della libertà più totale per affrontare il mondo e gli altri giocatori nel modo che preferite. Avventuratevi in gruppo o in solitaria e incontrate altre ciurme di pirati.

La stagione 7 di Sea of Thieves sarà disponibile dal 4 agosto su PC tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X/S.