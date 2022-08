Pokémon Scarlatto e Violetto: svelati ulteriori dettagli nel nuovo video gampelay

Durante l’ultimo Pokémon Presents, The Pokemon Company ha svelato molte nuove informazioni su Pokémon Scarlatto e Violetto. I nuovi titoli usciranno nel corso dell’anno per Nintendo Switch e offriranno una nuova avventura nella regione di Paldea. Il gioco inizia con l’iscrizione dei giocatori a un’accademia come studenti.

Incontreranno diversi nuovi personaggi: come Nemona, Arven e Penny, mentre partecipano a una caccia al tesoro che attraversa Paldea. Nel corso del gioco si sviluppano tre storie, la prima delle quali riguarda le antiche battaglie tra palestre. Sconfiggete otto Capopalestra (con la massima libertà di decidere chi affrontare) e avventuratevi sulla Strada della Vittoria per diventare Campioni. Le altre due storie offrono molte “scoperte e sorprese” e spetta al giocatore decidere quale iniziare.

Durante l’esplorazione, i giocatori avranno come partner Koraidon e Miraidon. I Pokémon leggendari fungono da cavalcature e cambiano forma a seconda del terreno. Questo permette di arrampicarsi, planare, nuotare e sfrecciare sul terreno. Oltre a nuovi Pokemon come Fidough e Cetitan, i giocatori scopriranno anche varianti Paldean per Pokemon come Wooper (che ricopre il suo corpo con una pellicola velenosa).

Una nuova meccanica è il fenomeno Terastral, che fa brillare i Pokémon come gemme. Questo fenomeno aumenta il tipo di Pokemon e rende le sue mosse più forti. Alcuni cambiano addirittura tipo a seconda del loro tipo Tera. Ad esempio, Eevee di solito rimane di tipo Normale quando viene Terastralizzato, ma alcuni possono diventare di tipo Erba o Acqua.

Esistono anche tipi di Tera rari, alcuni dei quali sono disponibili nelle battaglie a incursione. Utilizzando il Circolo dell’Unione, è possibile formare una squadra con un massimo di tre giocatori. Una modifica alle battaglie raid è che i giocatori possono fare i turni senza aspettare gli alleati. Naturalmente, se si vuole semplicemente esplorare il mondo con gli amici in co-op, è possibile anche questo.

Pokemon Scarlatto e Violetto usciranno il 18 novembre per Nintendo Switch. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.