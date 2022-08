AEW Fight Forever: annunciato da parte di THQ Nordic

THQ Nordic, All Elite Wrestling, LLC e gli sviluppatori di YUKE’S Co., hanno unito le forze per AEW Fight Forever, titolo di wrestling che arriverà PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche il teaser trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia. il 12 agosto arriveranno novità relative al gameplay.

Kenny Omega, EVP di AEW ed ex AEW World Champion e AEW World Tag Team Champion, ha dichiarato:

“Una delle prime cose che ho fatto dopo aver firmato con AEW è stata quella di chiedere a Tony Khan di aiutarmi a mettere insieme il miglior team di gioco del pianeta, per realizzare il miglior gioco di wrestling di sempre. Ebbene, abbiamo appena ottenuto il finale perfetto grazie alla collaborazione con THQ Nordic, una potenza editoriale e distributiva mondiale, per AEW: Fight Forever. Il marchio THQ è da tempo sinonimo di giochi di wrestling, non c’è semplicemente partner più qualificato per portare AEW: Fight Forever ai milioni di fan del wrestling in tutto il mondo”.

Il presidente e CEO di YUKE’S, Yukinori Taniguchi, ha dichiarato:

“Sono grato ed entusiasta di avere l’opportunità di lavorare con AEW, che sta dando nuova vita all’industria del wrestling professionistico, e con il marchio THQ, con il quale abbiamo creato un’intera era di giochi di wrestling professionistico. Utilizzando l’esperienza che abbiamo coltivato nel corso degli anni, stiamo affrontando questo progetto con i migliori collaboratori del team di sviluppo di YUKE’S per ricreare il fascino di AEW in un videogioco al massimo livello. Ci auguriamo che i fan si divertano a sperimentare la tecnologia più all’avanguardia, e la prossima evoluzione, del gioco di wrestling professionistico”.

Reinhard Pollice, il produttore esecutivo di THQ Nordic, ha aggiunto:

“L’incredibile visione di Kenny per AEW: Fight Forever la si conosce dal suo pedigree nel wrestling sia sul ring che sul controller. Combinando questa visione con l’impareggiabile storia di YUKES nello sviluppo di giochi di wrestling, si ottiene un’esperienza di AEW che attinge a piene mani dall’atmosfera arcade che per prima ha conquistato i cuori dei giocatori di wrestling più di due decenni fa”.

Queste le caratteristiche del gioco: