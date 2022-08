Activision conferma: Warzone 2.0 uscirà a fine anno

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà lanciato quest’anno, ma non è l’unica novità importante della serie prevista per il 2022. Infinity Ward e Activision hanno previsto anche Call of Duty: Warzone 2.0 per il lancio nel 2022 e, sebbene il gioco non sia ancora stato presentato ufficialmente, Activision ha ribadito che il lancio è ancora previsto per quest’anno.

Nel corso del briefing sui guadagni trimestrali, Activision ha dichiarato che il seguito del gioco free-to-play battle royale è ancora previsto per il 2022. Il gioco si aggiunge ai titoli di Activision Blizzard World of Warcraft: Dragonflight, World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, Overwatch 2 ed il già citato Modern Warfare 2.

I dettagli ufficiali su Warzone 2.0 sono ancora scarsi, ma diverse fughe di notizie hanno fatto luce su ciò che lo sparatutto battle royale porterà in tavola al lancio di quest’anno. Oltre ai dettagli sulla nuova funzione Stronghold e sulla nuova meccanica Interrogations, è trapelata anche la mappa completa del gioco, mentre una seconda mappa sarebbe in fase di sviluppo, con un lancio previsto per il 2023.

Quando Call of Duty: Warzone 2.0 verrà lanciato, sarà un titolo cross-gen, contrariamente a quanto affermato da alcuni leak precedenti.