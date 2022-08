Marvel Snap: novità dopo la rimozione degli eventi Nexus

A maggio è stato annunciato Marvel Snap, titolo di carte in sviluppo da parte da Second Dinner, team con a capo Ben Brode, volto noto per il suo passato in Hearthstone. In questo periodo il gioco è disponibile in closed beta (su dispositivi Android), e uno dei problemi lamentati dai giocatori era legato agli eventi Nexus, tra monetizzazione eccessiva per drop rate basso delle ricompense migliori, in questo caso la carta di Jane Foster. Per questo, la scorsa settimana, era stata annunciata la rimozione di questi eventi. Nelle ultime ore, sono arrivate novità in merito, sia tramite il sito ufficiale, che dallo stesso Ben Brode.

Con la prossima patch, l’oro speso negli Eventi Nexus verrà restituito, e tutti i giocatori riceveranno la carta di Jane Foster:

La scorsa settimana abbiamo rimosso gli Eventi Nexus dal gioco e oggi vi proponiamo un altro aggiornamento.

Con la prossima patch di MARVEL SNAP, l’oro speso per gli Eventi Nexus verrà restituito. Inoltre, concederemo la carta base di Jane Foster a TUTTI i giocatori, indipendentemente dalla partecipazione agli Eventi Nexus. Per i nuovi account creati dopo questa patch, Jane Foster potrà essere sbloccata nella Pool 3.

Grazie per il vostro feedback e per essere rimasti con noi mentre continuiamo a migliorare il gioco. Abbiamo grandi sogni per il futuro di MARVEL SNAP: vogliamo costruire un gioco che sia qui per restare e che i giocatori amino! A tal fine, stiamo esplorando modi equi e divertenti per aggiungere nuove carte al gioco. Mentre testiamo nuove funzioni di monetizzazione, cercheremo di fornire valore e di creare un’esperienza di gioco che sia a misura di giocatore. Non abbiamo ancora tutti i dettagli, ma lavoreremo sodo finché non li avremo.

Qui sotto potete vedere il tweet di Ben Brode.