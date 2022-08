NBA 2k23: nuovi miglioramenti nel gameplay

Dopo il first look trailer di qualche giorno fa, 2k torna a parlare di NBA 2k23 e dei miglioramenti riguardo il gameplay, con nuovi movimenti, abilità, animazioni e build dei giocatori che andranno ad offrire un’esperienza più autentica.

Mike Wang, Gameplay Director di Visual Concepts, ha dichiarato:

“Teniamo in grande considerazione il feedback della community quando decidiamo come dare vita a ogni versione di NBA 2K, i miglioramenti al gameplay di quest’anno riflettono molti dei cambiamenti più richiesti

dalla community”

NBA 2K23 introduce una serie di novità nel gameplay per aumentare l’intensità della competizione in tutti gli aspetti, tra cui:

● Tiro: La novità principale di quest’anno è l’aggiunta degli attributi di tiro, che conferiscono a ogni tiro in salto caratteristiche uniche e ne determinano l’efficacia. Ci sono anche cinque nuovi metri di tiro tra cui scegliere, e altri 15 possono essere sbloccati attraverso le Stagioni nel corso del prossimo anno;

● Miglioramenti del Pro Stick: Sono state aggiunte nuove combo di gesti al Pro Stick, introducendo molte nuove armi sia per il tiro che per la gestione della palla per i playmaker. Anche la schiacciata ha ricevuto nuovi comandi, che garantiscono ai giocatori di schiacciare esattamente come vogliono, senza che si verifichi un’inaspettata schiacciata di abilità;

● Mosse d’abilità e potenziamenti dell’adrenalina: Le nuove combo offrono ai giocatori ancora più opzioni di gestione della palla e di tiro per il loro arsenale offensivo. Inoltre, una nuova caratteristica per evitare l’overdribbling è il concetto di boost di adrenalina. I boost vengono consumati ogni volta che un giocatore esegue un’azione di movimento o uno sprint esplosivo e, una volta esauriti i tre boost, i giocatori noteranno che la loro velocità e accelerazione diminuiscono significativamente per il resto del possesso;

● Difesa: Il gameplay difensivo include importanti aggiornamenti volti a creare una difesa su palla e un blocco dei tiri più realistici, oltre a rubate e deviazioni di palla. Quest’anno, i blocchi sono stati messi a punto in modo più realistico e portano a risultati più prevedibili, con i giocatori giusti che effettuano arresti appropriati quando temporizzano bene i loro tentativi di blocco. C’è anche un netto miglioramento nella sicurezza della palla per i bravi schiacciatori e molto altro ancora;

● Badge: Introdotto un nuovissimo sistema di badge a livelli per i giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ci saranno 16 badge per categoria di attributi: otto nel livello 1, quattro nel livello 2 e quattro nel livello 3. L’idea di base è che i giocatori devono equipaggiare un certo numero di badge nei livelli inferiori prima di poter equipaggiare quelli più alti;

● Takeover: Mentre i Takeover primari e secondari sono rimasti invariati rispetto ai giochi precedenti, il Takeover a squadre è stato riprogettato. Il Takeover di squadra funziona come un sistema di squadra cooperativo, con l’intera squadra che condivide un unico contatore. Il nuovo design è molto più sensato e rappresenta meglio il significato di squadra e di unità di conquista del gioco;

● Gameplay Intelligenza Artificiale: I giocatori di PS5 e Xbox Series X|S noteranno una migliore gestione della palla da parte dell’intelligenza artificiale, l’esecuzione di pick and roll, le tendenze difensive e le decisioni degli allenatori.

Potete collegarvi alla pagina con il nuovo Courtside Report, in cui si vedono brevi fasi gameplay

NBA 2K23 sarà disponibile a partire dal 9 Settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.