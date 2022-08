Harvestella: novità per il JRPG/Life Simulator di Square Enix

Square Enix ha pubblicato nuovi dettagli riguardo Harvestella, mix tra JRPG e Life Simulator annunciato al mini showcase Nintendo e di cui vi abbiamo portato un’anteprima.

Nello specifico, si tratta di varie attività che potrete fare durante le giornate, tra pesca, agricoltura e socializzazione.

Qualunque cosa facciate, il tempo passa attraverso le stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Ma tra una e l’altra c’è una quinta stagione: Quietus! Durante questo periodo, i raccolti appassiscono e muoiono e una polvere mortale tiene la gente intrappolata in casa.

Dovrete pianificare l’alternarsi delle stagioni e l’inevitabilità del Quietus, cercando di risolvere i misteri che si celano dietro questa stagione di morte.

La città della primavera: Nemea

In questa splendida città, i fiori sbocciano tutto l’anno grazie all’influenza del vicino Spring Seaslight. Quando cala la notte, la città mostra un lato diverso. I fiori di ciliegio danzano contro il cielo notturno in uno spettacolo da sogno. Nonostante la sua bellezza, nella città di Nemea ci sono problemi. Un uovo gigante è apparso sulla Spring Seaslight, uno dei cristalli giganti che governano le stagioni. Da allora, mostri sconosciuti volano in città e attaccano gli abitanti! Quando si visita Nemea, si viene coinvolti nelle indagini sul Seaslight, insieme ad Asyl, un membro della Brigata Argus che protegge la città. Dalla piattaforma di osservazione di Nemea è possibile vedere lo Spring Seaslight.

Residente di Nemea: Istina

Istina è un’insegnante che vive con i bambini dell’orfanotrofio della città. È intellettuale, tranquilla e raramente manifesta apertamente le sue emozioni. Le piace leggere di diversi luoghi del mondo e spesso legge ad alta voce ai bambini. Trascorre così le sue giornate ed è amata dagli abitanti della città. Tuttavia, si dice che sia arrivata a Nemea solo da pochi anni. Quando incontra il protagonista, deve affrontare il passato che ha tenuto nascosto…

Avventura: Lavoro

Quando si tratta di combattere, si ha accesso a diversi lavori, che definiscono l’arma e le abilità che si possono usare in combattimento. Precedentemente sono stati mostrati i mestieri di Fighter, Mage e Shadow Walker; questa volta viene svelato lo Sky Lancer.

Utilizza una lancia ed eccelle negli attacchi fisici con attributi di vento. Poiché apprende molte abilità ad ampio raggio che sfruttano la portata della lancia, il Lanciere del cielo è molto utile quando si affrontano più nemici.

Quando si recluta un personaggio che ha un determinato lavoro, anche il protagonista sarà in grado di utilizzarlo.

Socializzazione: Storie di personaggi

I personaggi che possono unirsi a voi in battaglia come alleati e altri personaggi importanti hanno ciascuno una propria Storia del personaggio. Queste storie si concentrano sui problemi che ogni personaggio deve affrontare. Man mano che si progredisce in una Storia dei personaggi, imparando a conoscere meglio i pensieri e i sentimenti di ciascuno, la vicinanza con loro aumenterà. Questo garantisce una serie di vantaggi in combattimento e può anche farvi ottenere delle ricompense.

Vita quotidiana: Prodotti speciali di primavera

L’agricoltura è una delle tante attività della vita quotidiana che si possono svolgere in HARVESTELLA. Piantando le colture e curandole diligentemente, sarete in grado di raccoglierle per venderle o usarle per il crafting e la cucina.

Coltivazioni primaverili

Alcuni prodotti possono essere raccolti tutto l’anno, mentre altri tipi di frutta e verdura possono essere coltivati solo in una stagione specifica.

Cucina di primavera

Queste colture possono essere utilizzate come ingredienti per piatti appetitosi.

Vita quotidiana: pesca

La pesca è un altro modo per trascorrere felicemente le ore in HARVESTELLA. Potrete farlo quando otterrete una canna da pesca. Trovate un punto di pesca e potrete lanciare la vostra lenza e catturare qualche pesce. Come per le colture della fattoria, è possibile spedire il pesce in cambio di denaro o conservarlo per cucinarlo. Ciò che si può pescare dipende dalla posizione e da altre condizioni. Forse si può anche pescare qualcosa di diverso da un pesce… È anche possibile potenziare la canna da pesca, per catturare pesci ancora più rari!



Vita quotidiana: Vendita

In HARVESTELLA potete guadagnare soldi spedendo la frutta e la verdura che raccogliete dai vostri campi. Potete usare le macchine che avete costruito per creare prodotti lavorati, che vengono spediti a un prezzo ancora più alto.

Harvestella sarà disponibile dal 4 novembre 2022 su Nintendo Switch e PC, via Steam.