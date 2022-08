In Nightmare: annunciato il periodo d’uscita per PC

Arrivato a marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5, il thriller psicologico In Nightmare ha ora un periodo d’uscita anche su PC: Maximum Games ha infatti annunciato che sarà disponibile su Steam per le vacanze di Natale del 2022. Includerà tutti i contenuti dal lancio iniziale, oltre ad una grafica aggiornata e a miglioramenti del gameplay.

Questa la descrizione del gioco:

Volendo fuggire dalla realtà, il nostro protagonista cade in un sonno profondo e si risveglia in un mondo onirico da incubo. In Nightmare è un’avventura horror che unisce momenti d’azione con enigmi variegati, il tutto accompagnato da una narrazione ricca. Segue un giovane ragazzo alla ricerca dell’ultima speranza di essere amato e che dovrà mettersi in salvo affrontando le proprie paure.