All on Board!: annunciata collaborazione con The Hunger di Richard Garfield (di Magic)

The Game Kitchen (quelli di Blasphemous) annuncia un nuovo gioco su licenza che sarà disponibile per All On Board!: si tratta di The Hunger, fatto da Richard Garfield, creatore di Magic: The Gathering.

The Hunger è un gioco di carte ambientato in un mondo in cui i vampiri vanno a caccia di umani. Ogni giocatore dovrà costruire il proprio mazzo di carte, cacciare gli umani per guadagnare punti vittoria e portare a termine missioni segrete. L’obiettivo: acquisire una rosa e tornare al castello prima dell’alba. All On Board! porterà quindi The Hunger nel mondo VR.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo video con gli sviluppatori, che approfondisce i giochi e le funzionalità con licenza All On Board!, tra cui la possibilità di trasmettere le sessioni in streaming e l’appena annunciata Flat-Screen Guest Mode, un’applicazione per dispositivi a schermo piatto che consentirà agli amici che non possiedono un dispositivo VR di partecipare alle sessioni di gioco in modo completamente gratuito.

All On Board! è una piattaforma VR che ricrea l’esperienza del giocare ai giochi da tavolo insieme agli amici, attorno ad un tavolo virtuale: alimentata da contenuti generati dagli utenti per i dispositivi Meta Quest e SteamVR compatibili.

Durante la campagna Kickstarter, All On Board! continua ad aggiungere nuove funzionalità e giochi su licenza alla piattaforma VR, dove i giocatori potranno creare, condividere e giocare giochi da tavolo con gli amici. I giochi con licenza ufficiale disponibili al lancio sono Black Rose Wars, Rallyman GT, Sword & Sorcery, Infinity Defiance, Istanbul, Escape The Dark Castle, SteamWatchers, Hamlet, The Binding of Isaac: Four Souls, Wild Assent, The Breach e, appunto, The Hunger.

All On Board! è in uscita nel 2023 per Meta Quest 2 e per headset compatibili con SteamVR. La campagna Kickstarter terminerà l’11 agosto.