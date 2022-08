The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin: pubblicate nuove informazioni sui personaggi

Falcom ha rilasciato nuove informazioni per The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin che introduce nuovi personaggi. A luglio per il gioco è stato pubblicato un nuovo trailer. Di seguito una panoramica:

Rene Kincaid

Analista del Dipartimento di Analisi Integrata della Divisione Central Intelligence. Le sue capacità sono state notate dal presidente Gramheart e lui stesso ha l’ambizione di entrare nel mondo della politica in futuro. Amico d’infanzia e liceale di Van ed Elaine dai tempi della scuola alla Aramis High.

Zin Vathek

Un membro principale della gilda dei braccialetti nella Repubblica del Calvard e un bracciale di grado semi-S che si è guadagnato il soprannome di Immobile. Ha la fiducia di molti giovani bracciali come l’asso Elaine, ma ha anche contribuito notevolmente a risolvere grandi problemi al di fuori della Repubblica.

Lucrezia Isselee

Enforcer n. III di Ouroboros, soprannominato Golden Butterfly. È una donna affascinante che indossa un abito e un velo neri, con un’atmosfera misteriosa e un vocabolario elegante che rendono difficile leggere le sue vere intenzioni. La sua arma, il Dusk Glaive, sembra essere un’arma speciale datale dal Grandmaster e possiede l’abilità soprannaturale di tagliare lo spazio stesso.

Gien Lu

Uno degli anziani che guida il sindacato orientale Heiyue. Sebbene sia un uomo basso e vecchio, ha una grande influenza sulla società clandestina, così come il carattere intimidatorio per sopraffare coloro che gli si oppongono.

Ashen Lu

La figlia della famiglia Lu che è una delle case più anziane all’interno di Heiyue. Gien Lu, l’attuale maggiore, è suo nonno. È una signora nobile, indulgente e ingenua, sebbene abbia un lato astuto e forte. Lei e Aaron sono amici d’infanzia, quasi come fratello e sorella.

The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin uscirà dal 29 settembre in Giappone per PlayStation 4 e PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.