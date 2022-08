Project S: il nuovo puzzle game del publisher di Dead by Daylight

Il publisher del famoso gioco Dead by Daylight ( il quale ha recentemente confermato tramite un trailer il crossover tra Capcom e Behaviour Interactive) ha ufficialmente annunciato la produzione di un nuovissimo puzzlegame denominato Project S. Lunarch Studios, la casa sviluppatrice dietro il progetto, ha come peculiarità quella di occuparsi di titoli puzzle game a scala ridotta, come Jelly is Sticky e Prismata .

Per quanto riguarda Project S, sarà caratterizzato da un mondo multiplayer aperto ma i giocatori potranno ovviamente giocare anche da soli; all’interno del gioco sarà possibile esplorare isole galleggianti nel cielo, ed i puzzle in-game includeranno puzzle basati sulla prospettiva, labirinti 3D, puzzle logici basati su griglia e puzzle ambientali.

Per quanto riguarda una data di uscita non si ha alcuna notizia, sulla pagina ufficiale Steam infatti è indicato semplicemente un generico ” Prossimamente” accanto al pulsante per aggiungerlo alla lista dei desideri, tuttavia una papabile finestra di lancio dovrebbe essere fissata nel corso del 2023.

Ciò che di certo sappiamo riguardo al titolo sono alcuni requisiti di sistema resi noti sempre sulla sopra citata pagina Steam, che permettono ad occhio e croce di dare uno sguardo approssimativo alle grafiche di gioco:Windows 7, una CPU Intel i5 e 4 GB di RAM. Ovviamente essendo il gioco ancora in una fase alquanto nebulosa, questi dati sicuramente cambieranno nel corso del tempo; non ci resta dunque che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte della casa sviluppatrice di videogame, restiamo sintonizzati.