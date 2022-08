Gotham Knights presenterà 28 skin diverse per i personaggi

Gotham Knights di Warner Bros. riceve un nuovo trailer tramite IGN First e questa volta il nuovo video mostra tutte le 28 skin di personalizzazione presenti nel gioco. Recentemente sono stati pubblicati i primi 16 minuti di gameplay per il nuovo titolo in arrivo.

Due di queste, Beyond e KnightWatch, possono essere ottenute acquistando la Deluxe e la Collector’s Edition. Parlando con IGN , il creative director Patrick Redding ha dichiarato:

L’espressione dei giocatori per noi è molto importante, ma volevamo assicurarci di poterla sfruttare in un modo che consentisse un grado di chiarezza e unità nell’aspetto di tutti questi diversi abiti e stili di abiti.

Il game director Geoff Ellenor ha aggiunto:

Volevamo la libertà di creare stili di abiti che fossero abbastanza diversi l’uno dall’altro da avere tutti una personalità davvero forte. E per farlo, volevamo assicurarci che tu fossi sempre bello. Non vuoi finire con un Cappuccetto Rosso che sembra abbozzato perché hai fatto scelte sbagliate di moda. Cappuccetto Rosso dovrebbe essere sempre cool.

Artisti provenienti da Germania, Corea, Giappone, Stati Uniti e Francia hanno tutti contribuito allo stile degli abiti, ma WB Games Montreal ha escogitato filosofie diverse per ciascuno. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Batman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Aumentate le vostre abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Diventate il nuovo Cavaliere Oscuro e riportate l’ordine nel caos che ha travolto le strade di Gotham.

Gotham Knights arriverà il 25 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.