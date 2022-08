Electronic Arts sta lavorando ad un gioco su Iron Man?

Electronic Arts è appena uscita da una serie di chiacchiericci che volevano l’azienda a lavoro su un titolo incentrato su Black Panther ( per giocatore singolo e open world); ma i rumors intorno alla casa sviluppatrice di videogame non si sono spenti con questa notizia, tutt’altro! Si sono infatti intensificati nel momento in cui Jeff Grubb di Giant Bomb, durante lo stream di Game Mess Mornings Twitch, ha rivelato che lo studio è a lavoro su un ulteriore titolo Marvel.

A dare vento in poppa alla notizia ci ha poi pensato il noto insider Tom Henderson, il quale ha parlato di Iron Man come protagonista del possibile titolo single player in sviluppo. Egli stesso non si dice certo in merito a quanto annunciato e che quindi è necessario trattare la notizia in quanto tale, ovvero come un rumor; ma è davvero così improbabile che accada?

In realtà no, è piuttosto facile ipotizzare che la notizia possa avere una base solida su cui fondarsi se pensiamo che Camouflaj e Sony Interactive Entertainment hanno rilasciato Marvel’s Iron Man VR nel giugno 2020 per PlayStation VR riscuotendo un successo medio/alto. Il gioco in questione si basava semplicemente sulla possibilità del giocatore di utilizzare la tuta di Tony per abbattere i bersagli nel cielo, dunque un titolo sviluppato da Electronic Arts in maniera diversa potrebbe essere davvero ben accetto dal pubblico ed in particolar modo dal fandom Marvel che, come è risaputo, è molto ampio e variegato ed in continua crescita, sia per quanto riguarda i fumetti che la serie di film.

Come già specificato poc'anzi, queste notizie non hanno alcuna ombra di ufficialità e dunque vanno trattate come tali, sono semplicemente dei rumors e fino al momento di una possibile dichiarazione ufficiale è sempre bene prenderle con le pinze.