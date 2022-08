Tactics Ogre Reborn: confermata l’uscita per l’11 novembre su PlayStation, Nintendo Switch e PC

Come vi abbiamo detto in precedenza, la remaster di Tactics Ogre era stata avvistata sul PlayStation Store con data di uscita prevista per novembre. Square Enix ha confermato e annunciato che Tactics Ogre: Reborn, un’edizione re-immaginata dell’amato RPG tattico, sarà disponibile dall’11 novembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Recentemente il titolo è stato anche valutato in Australia.

Tactics Ogre: Reborn ha una meravigliosa grafica rielaborata in alta definizione, dei sistemi di combattimento aggiornati e dei grossi miglioramenti al comparto audio, tra cui dei filmati completamente doppiati (in inglese e in giapponese), degli effetti sonori ricreati e della musica di sottofondo registrata nuovamente dal vivo e composta da Hitoshi Sakimoto.

Sono disponibili due versioni per il gioco: l’Edizione Standard digitale e l’Edizione Premium digitale. La prima contiene un codice per il download della mini-colonna sonora digitale, che include tre brani composti da Hitoshi Sakimoto e registrati dal vivo. La seconda contiene un codice per il download della mini-colonna sonora digitale di Tactics Ogre (1995). Di seguito una panoramica:

Dopo la morte del tiranno, le isole di Valeria si ritrovano nel mezzo di un brutale conflitto tra tre fazioni alla ricerca di potere. In Tactics Ogre: Reborn, seguirete la storia di un giovane finito al centro della guerra dopo la morte del padre. Nonostante ciò che crede siano solo libertà e giustizia, presto scoprirà che anche il più nobile degli obiettivi richiede di prendere delle decisioni molto difficili.

Caratteristiche

Combattete battaglie tattiche su campi di battaglia tridimensionali.

su campi di battaglia tridimensionali. Le vostre scelte hanno un enorme impatto sullo svolgimento della storia.

hanno un enorme impatto sullo svolgimento della storia. il Chariot Tarot vi consente di cambiare fino a un certo numero di mosse durante la battaglia.

Tactics Ogre: Reborn sarà disponibile dall’11 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.