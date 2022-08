Diablo IV: Friends and Family Alpha in corso

I fan di Diablo sono in fervente attesa di informazioni sul quarto capitolo, il cui rilascio è previsto intorno al 2023; tuttavia Blizzard sta limitando gli annunci essenzialmente ai rapporti trimestrali sul team di sviluppo, lasciando il fandom assetato di notizie sul titolo. Ad oggi qualcosa tuttavia si smuove, pare infatti che sia attualmente in corso un Friends and Family Alpha Test, per niente estraneo alle dinamiche aziendali di Blizzard. In questi test viene firmato un accordo di riservatezza che dunque preclude la possibilità a chi lo sta giocando di condividere alcun tipo di informazione al riguardo.

Jason Schreier di Bloomberg ha recentemente parlato dell’argomento su Twitter, dissipando ( seppur di poco) la nebbia intorno al famoso test; pare infatti che il feedback sia per sommi capi positivo. Ecco nello specifico quanto dichiarato:

Un’altra curiosità viene da Blizzard,e non ho ancora visto da nessuna parte: un gruppo di persone sta giocando a una build iniziale di Diablo IV proprio ora grazie a un test alfa di amici e familiari. I giocatori sono sotto NDA, ma sento voci perlopiù positive

Importante specificare che il fatto che sia in corso un alpha testa non significa che il gioco sia in dirittura d’arrivo; molto probabilmente ciò non fa altro che confermare che il titolo avrà una finestra di lancio nel corso del 2023. Tuttavia ciò che possiamo ipotizzare in base però è che potrebbe essere disponibile un beta test entro la fine dell’anno corrente, ma ovviamente si tratta di mere supposizioni. Per quanto riguarda le impressioni che i giocatori hanno dato a Diablo IV bisogna comunque tenere presente che le persone che lo stanno provando fanno parte della famiglia e/o sono amici del team, questo potrebbe influenzare il loro giudizio in merito. Dunque per sapere qualcosa cosa in più sul titolo non possiamo fare altro che aspettare ancora del tempo e sperare in una beta entro la fine dell’anno. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Electronic Arts potrebbe essere al lavoro su un titolo che ha come protagonista Iron Man?