Warcraft: cancellato un gioco mobile MMORPG

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, un gioco mobile MMORPG, spinn off di Warcraft in fase di sviluppo, è stato cancellato. La notizia arriva tramite un rapporto di Bloomberg, secondo il quale Activision Blizzard e NetEase hanno annullato il titolo mobile per una controversia finanziaria.

Sempre secondo il rapporto, il gioco era in sviluppo da all’incirca tre anni, nel progetto erano coinvolti oltre 100 sviluppatori; nome in codice del titolo era Neptune, ed era stato concepito come un MMORPG ambientato nello stesso universo di World of Warcraft in un’epoca differente. I dettagli sulle motivazioni dell’interruzione dello sviluppo purtroppo non sono stati resi noti; ma, come già accennato, pare che la motivazione sia puramente a sfondo finanziario.

Non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale in merito ed è possibile che questo in realtà non avvenga mai; restiamo comunque sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che molto probabilmente è in corso un Friend and Family test per Diablo IV?