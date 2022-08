MultiVersus: la Stagione 1 è stata posticipata al 15 agosto

In un thread pubblicato dall’account Twitter ufficiale di MultiVersus, è stato annunciato che il previsto lancio della Stagione 1 l’8 agosto, e con esso l’aggiunta di Morty da Rick & Morty come prossimo personaggio giocabile, è stato rimandato a una data non confermata. Recentemente è stato confermato che Bugs Bunny sarà nerfato dopo l’EVO 2022. Di seguito la dichiarazione:

Un grande ringraziamento a tutti coloro che giocano a MultiVersus. È emozionante vedere così tanti giocatori che si divertono con il gioco e il lancio dell’Open Beta è solo l’inizio. Vogliamo far sapere a tutti che stiamo ritardando l’inizio della Stagione 1 e l’uscita di Morty a una data successiva. Sappiamo che questo potrebbe essere deludente per alcuni e vogliamo assicurare alla nostra community che ci dedichiamo a fornire nuovi ed entusiasmanti contenuti che deliziano i giocatori. Ti faremo sapere i tempi non appena possibile. Apprezziamo la tua pazienza e il tuo entusiasmo e non vediamo l’ora di svelare la Stagione 1 molto presto. A causa del ritardo della Stagione 1, estenderemo il pass battaglia pre-stagione fino al 15 agosto. La data di fine annotata nel gioco non cambierà, ma il pass battaglia continuerà dall’8 agosto al 15.



La Warner Bros Games aveva precedentemente annunciato che la stagione 1 sarebbe iniziata l’8 agosto e lo stesso giorno Morty sarebbe arrivato come diciottesimo personaggio giocabile del gioco. Aveva anche annunciato che anche il suo partner animato Rick si sarebbe unito al roster durante la stagione 1. Questo ritardo apparentemente non cambierà nulla per cambiare l’ordine in cui questi personaggi vengono rilasciati, anche se chiaramente rende l’attesa più lunga per i fan di Rick & Morty, per non parlare dei giocatori MultiVersus che hanno già terminato il Battle Pass di pre-season e stanno aspettando la stagione 1 per iniziare.

MultiVersus è disponibile in Open Beta su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e per PC tramite Steam.