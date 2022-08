Gamescom 2022: Centounopercento e One-o-one tra i protagonisti

Il Gamescom 2022 è ormai alle porte ed emergono sempre più dettagli sugli ospiti e sugli stand presenti durante la manifestazione a Colonia; tra i protagonisti dell’evento quest’anno figurano anche Centounopercento e One-o-one. Centounopercento, polo tecnologico italiano leader nelle tecnologie immersive in tempo reale per la creazione di storytelling ed esperienze interattive, presenterà la sua piattaforma immersiva LSE – Live Streaming Experience; fulcro principale dell’attrazione sarà un ambiente 3D Real-Time sviluppato con Unreal Engine 5 e saranno le guide stesse ad accompagnare i visitatori attraverso questa fantastica esperienza che riesce a fondere perfettamente realtà e virtuale. Per vivere l’esperienza basterà recarsi allo stand dell’azienda (hall 04.1, spazio B054a – del tech hub italiano). L’azienda si dice entusiasta del progetto ed ecco infatti quanto dichiarato da Davide Gallo, CEO & Managing Director di Centounopercento e ONE-O-ONE Games:

Siamo davvero entusiasti di tornare in presenza alla Gamescom, l’evento di settore più importante in Europa, e di mostrare i risultati del nostro lavoro di questi ultimi mesi. Mostreremo i nostri servizi e le nostre soluzioni creative e tecnologiche. Parleremo anche di importanti novità legate a ONE-O-ONE Games, l’etichetta videoludica dell’azienda, impegnata su diversi progetti ambiziosi, come AFTERMATH.



Per quanto riguarda Afthermath infatti, il thriller horror psicologico in arrivo entro il 2023, sarà un grande protagonista grazie al suo portavoce One-o-One; infatti il team di sviluppo, con la direzione creativa di Daniele Azara, presenterà novità riguardo al titolo sia alla stampa del settore che agli appassionati. Dunque non ci resta che aspettare l’apertura dei cancelli e godere delle novità che l’evento porterà in auge. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però lo sapevate che la Stagione 1 di Multiversus è stata posticipata?