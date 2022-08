AEW Fight Forever: rivelati i requisiti di sistema

AEW Fight Forever è un titolo wrestling in arrivo da Yuke’s Co e THQ Nordic che ha tutte le premesse per rivoluzionare la visione dei giochi di tale genere( parliamo del titolo in maniera approfondita a questo indirizzo) e ad oggi sono stati rivelati quelli che sono i requisiti si sistema per PC, ma è importante sottolineare che il preordine è possibile su una varietà di piattaforme. Ecco, di seguito, i requisiti di sistema:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows® 10 64 bit

Processore: Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150 (AVX – Processore compatibile)

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

DirectX: versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Almeno 4 GB di memoria video

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel i7-4790 / AMD FX 8350 (AVX – Processore compatibile)

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 580

DirectX: versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Almeno 6 GB di memoria video

Il gioco, già ad un primo sguardo, non sembra per nulla impegnativo, quindi è facilmente intuibile la sua giocabilità su un più ampio spettro di PC, tenendo comunque presente che supporta il multigiocatore cooperativo online, sarà davvero interessante vederlo in azione.Restiamo sintonizzati. AEW Fight Forever arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5 e Nintendo Switch nel 2022.