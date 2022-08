DreamWorks Dragons La Leggenda dei Nove Regni: ecco il nuovo trailer

Outright Games, il celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, ha pubblicato oggi un nuovo trailer di gioco per il suo prossimo titolo d’azione e avventura, DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni, che sarà disponibile dal 23 settembre su console, Stadia e PC.

Portando i giocatori in un’emozionante avventura attraverso i Regni del Mondo Nascosto, compreso il mondo crepuscolare della Valle oscura e la grotta dei cristalli nel Regno del re, il trailer svela nuove informazioni sui quattro draghi protagonisti e le loro principali abilità, nonché i potenti boss drago che dovranno sconfiggere. Ammira Tuono, Ariete, Camaleonte e Wu & Wei lanciarsi in battaglia sfoderando i loro poteri straordinari, tra cui quelli basati su ghiaccio e vapore, contro i potenti boss drago, tra cui Fault Ripper, che può combattere con il suo sfolgorante soffio di fuoco!

Ispirato alla serie originale di Dreamworks Animation, Dreamworks Dragons: The Nine Realms, il gioco consentirà di solcare i cieli dei vari regni con uno dei quattro nuovi draghi in una missione epica per salvare la famiglia di Tuono e l’intera stirpe dei draghi. I giocatori più esperti potranno anche mettersi alla prova con l’impegnativa “Modalità Sfida”, che include livelli rigiocabili, ma sempre più difficili dopo il primo completamento.

In occasione del lancio, Outright Games includerà uno speciale libretto di quaranta pagine in tutte le versioni retail del gioco per ogni piattaforma, che consentirà ai fan di scoprire gli eventi che hanno avuto luogo nei 1.300 anni tra la fine dei film di Dragon Trainer e la nuova serie. Scopri maggiori dettagli sui vari regni e la loro nascita, oltre a tante curiosità sui personaggi!

Dreamworks Dragons: Leggende dei Nove Regni sarà disponibile dal 23 settembre per Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia e PC.