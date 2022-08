Far Cry 6: annunciato il nuovo free-weekend

Come molti altri titoli open-world, anche Far Cry 6, lo sparatutto in prima persona di Ubisoft, sta per avere un weekend gratuito. A partire da domani e fino al 7 agosto, sarà giocabile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store. Il gioco completo è inoltre scontato del 60% durante questo periodo e i progressi del weekend gratuito saranno mantenuti.

Oltre al gioco base, che presenta la mappa più grande della serie, Far Cry 6 ha ricevuto diverse nuove missioni negli aggiornamenti successivi al lancio. Potrete esplorare Yara con Danny Trejo, dedicarvi a qualche missione tributo a Rambo o esplorare il Sottosopra come parte della collaborazione con Stranger Things.

Nell’ambito del Season Pass sono stati rilasciati anche dei contenuti scaricabili che permettono di vestire i panni di precedenti cattivi di Far Cry come Vaas (Far Cry 3), Pagan Min (Far Cry 4) e Joseph Seed (Far Cry 5). Per quanto riguarda il futuro della serie, Ubisoft starebbe lavorando a un titolo live-service. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, se non altro in occasione dello showcase di Ubisoft a settembre. Infine, vi lasciamo alle peculiarità del gioco: