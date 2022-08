Marvel’s Spider-Man Remastered sarà ottimizzato per lo Steam Deck

Marvel’s Spider-Man Remastered verrà lanciato per PC tra poco più di una settimana e, in vista dell’uscita, Sony, Insomniac Games e lo sviluppatore del porting Nixxes Software hanno diffuso dettagli sul gioco, tra cui i requisiti di sistema e le caratteristiche che ci si può aspettare di trovare nella versione PC del gioco. Naturalmente, se le nuove versioni per PC funzioneranno o meno bene su Steam Deck è una domanda che ci si pone spesso in questi giorni e, per quanto riguarda Spider-Man, abbiamo la risposta a questa domanda.

Recentemente, su Twitter, Insomniac Games ha confermato che Marvel’s Spider-Man Remastered è già Steam Deck Verified prima della sua uscita, il che significa che è completamente ottimizzato per il dispositivo di gioco portatile per PC di Valve.

Le precedenti uscite di Sony, tra cui Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War, sono tutte ottimizzate su Steam Deck, quindi non è una sorpresa che l’imminente titolo open world del supereroe seguirà l’esempio, ma è bello vedere che supporta il dispositivo fin dall’inizio. Marvel’s Spider-Man Remastered verrà lanciato per PC il 12 agosto. Anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arriverà sulla piattaforma in autunno.

Ecco le informazioni del gioco sulla pagina Steam:

Sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel, e ottimizzato per PC da Nixxes Software, Marvel’s Spider-Man Remastered per PC racconta la storia di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere senza tregua i supercriminali della New York Marvel. Trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, tuttavia, non è mai semplice, soprattutto quando il destino di una città ricade sulle tue spalle.