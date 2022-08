Foretales: annunciata la data d’uscita

L’avventura card based Foretales, ha una data d’uscita: già previsto per quest’estate, il gioco sviluppato da Alkemi e pubblicato da Dear Villagers sarà disponibile dal 15 settembre su PC e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione di Foretales attraverso la pagina Steam:

Una terribile maledizione sta devastando il regno e l’unica persona che può porre fine a tale calamità è un ladruncolo di nome Volepain.

La Tessitrice ha affidato i propri strumenti di creazione ai suoi figli, i Nymphants.

Il futuro del mondo, la sua creazione e la sua stabilità ora dipendono dai bambini della Tessitrice, in possesso di strumenti dotati del potere di creare e distruggere i numerosi mondi di Foretales. Svela i veri obiettivi dei Nymphants e della setta, oppure votati al vortice dell’eternità!

Foretales racconta la storia di un mondo condannato da una sinistra profezia. L’ora dell’apocalisse si avvicina inesorabilmente e sta a te decidere come impiegare il tempo rimasto.

Se vuoi trovare il cammino della salvezza, dovrai prendere le decisioni migliori per te e i tuoi compagni d’avventura!

Caratteristiche:

STORIE CON PROFONDE RAMIFICAZIONI E MOLTEPLICI FINALI

GAMEPLAY BASATO SULLE CARTE

ESPLORAZIONE E APPROFONDIMENTO DEL MAZZO

SENSAZIONE DA “GIOCO DA TAVOLO” INEGUAGLIABILE

SUPERBA DIREZIONE ARTISTICA

PARTITURA ORIGINALE DI CHRISTOPHE HÉRAL (RAYMAN,BEYOND GOOD & EVIL )

COMBATTIMENTI A TURNI CON CARTE

GRANDE RIGIOCABILITÀ

STORIA E UNIVERSO ORIGINALI

VASTO CAST DI PERSONAGGI

NARRAZIONE DOPPIATA INTERAMENTE DA TRAVIS WILLINGHAM (CRITICAL ROLE, LA LEGGENDA DI VOX MACHINA)

Potete vedere il trailer che svela la data d’uscita di Foretales qui sotto.