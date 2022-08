Hogwarts Legacy: mostrata la personalizzazione del personaggio

Da quando è stato mostrato il gameplay all’inizio di quest’anno, non abbiamo visto molto di Hogwarts Legacy, ma in vista del suo presunto lancio nel corso dell’anno, sembra che l’editore WB Games si stia preparando per iniziare a diffondere nuovi dettagli sul gioco RPG open world. Alla recente Autodesk Vision Series, ad esempio, nell’ambito di una presentazione che illustrava l’utilizzo di Autodesk Maya e MotionBuilder per il gioco, lo sviluppatore Avalanche Software ha mostrato un nuovo filmato.

La scena, che potete vedere qui sotto (per gentile concessione dell’utente Twitter @HogLegNews), mostra due studenti di Hogwarts che assistono all’immobilizzazione e alla sottomissione di un ippogrifo di nome Highwing da parte dei maghi, prima di formulare un piano per liberarlo dalla prigionia e raccogliere prove. Al termine della scena, i due studenti vengono separati e quello che presumibilmente è il personaggio del giocatore cerca un’altra strada per arrivare a destinazione.

Inoltre, Avalanche Software ha mostrato anche alcuni scorci della personalizzazione dei personaggi del gioco, mostrando brevemente alcuni dei preset che saranno disponibili per i giocatori, offrendo volti diversi, costumi e altro ancora. Il lancio di Hogwarts Legacy è previsto per fine 2022. Recentemente sono trapelati dettagli sulle edizioni Collector’s e Deluxe, mentre l’uscita dell’art book ufficiale potrebbe far pensare a un lancio a dicembre.

Hogwarts Legacy sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Resta da vedere se la versione Switch sarà o meno un’esclusiva cloud. Intanto, ecco i dettagli sul gioco: