Sherlock Holmes The Awakened: ecco il trailer del remake

A fine luglio Frogwares aveva annunciato Sherlock Holmes The Awakened, remake completo con una sostanziale riscrittura dell’omonimo gioco del 2006. Oggi è stato pubblicato il reveal trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Come già annunciato, insieme al trailer è partita anche la campagna Kickstarter per finanziare il progetto e in più per sostenere lo studio in un momento in cui il loro Paese è in guerra. Il traguardo da raggiungere è a 70.000 euro.

The Awakened arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Questo l’elenco delle principali modifiche apportate a The Awakened:

Tutta la nuova grafica e gli asset realizzati in Unreal Engine 4

Animazioni nuove e rifatte

Revisione completa delle scene d’intermezzo

Meccaniche di gioco investigative aggiuntive

Riscrittura della storia per collegare il caso di The Awakened a uno Sherlock più giovane

Ampliamento della storia di come Watson e Holmes sono diventati così vicini

Riscritture minori della storia dei casi

Missioni secondarie aggiuntive

Nuove registrazioni di voci fuori campo in inglese e traduzioni in più lingue

Revisione dell’interfaccia utente

Passaggio ad una camera contemporanea in terza persona

Caratteristiche aggiuntive per la quality-of-life

Qui sotto potete vedere il reveal trailer di Sherlock Holmes The Awakened.