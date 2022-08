QuakeCon 2022: tutti i dettagli

Tra due settimane, il QuakeCon tornerà come evento in streaming, e quest’anno è incentrato sulla community del QuakeCon e sui giochi più amati. Dal 18 al 20 agosto, i fedelissimi del QuakeCon potranno seguire gli incontri su Discord e le live streaming globali, tra cui aggiornamenti su giochi esistenti e imminenti, premi omaggio, tornei, raccolte fondi, interviste agli sviluppatori, offerte sui giochi Bethesda e molto altro. Maggiori dettagli sui premi e sugli sconti saranno diffusi nei prossimi giorni tramite i canali social dell’evento.



DIRETTA QUAKECON

Il divertimento inizierà alle 18:15 del 18 agosto con il preshow, e Marty Stratton di id Software inaugurerà l’evento principale alle 19:00 con un breve messaggio di benvenuto.



Subito dopo, i fan potranno seguire una serie di dirette da Nord America, Brasile, Francia, Italia, Spagna, Polonia e altri paesi di tutto il mondo. Le dirette dedicate ai giochi includeranno titoli esistenti e di prossima uscita, come Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire: Tokyo, Quake e altro. Prevediamo interventi speciali da parte sviluppatori e altre personalità.



Inoltre, ci saranno anche show dedicati alla community come Quiz-a-Thon Game Show, Cooking In-Game Recipes, Interactive Fundraising Shows, il leggendario Dirty Keyboard Contest, PC Building Guides e tanti altri.



I giocatori su PC possono ancora partecipare al concorso Dirty Keyboard Contest sponsorizzato da SteelSeries visitando questo link. Più sporca è, meglio è!



Il programma completo delle dirette e degli eventi è online sul sito questo sito.

Qui sotto potete vedere il calendario con gli orari, tenendo presente che è l’ora della costa orientale americana (quindi 6 ore indietro rispetto al nostro orario).