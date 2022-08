Cult of The Lamb: il nuovo video mostra I quattro vescovi

Devolver Digital e Massive Monster hanno pubblicato un nuovo trailer di Cult of The Lamb, action, ma anche gestionale in cui protagonista è il Sommo Agnello che deve diffondere il verbo dell’Ombra che Attende. In questo nuovo filmato vengono mostrati I quattro vescovi, eminenze che andranno ad ostacolare il protagonista in nome della Vecchia Fede.

I quattro vescovi sono:

Leshy, più giovane dei vescovi della Vecchia Fede, che risiede nel cuore dell’intricata Foresta Oscura.

Heket, portatore di carestia, controlla le terre riarse e tossiche di Anura.

Kalamar, signore di Anchordeep, è nato da pestilenze ed epidemie.

Shamura, il saggio della Culla di Seta, il più anziano dei quattro.

Il gioco che sarà disponibile dall’11 agosto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Lasciandovi al nuovo filmato qui sotto vi rimandiamo anche, qualora lo vogliate, al nostro provato della prima sezione di gioco di Cult of The Lamb.