Soul Hackers 2 si mostra in un quarto trailer

Soul Hackers 2 è un videogioco di ruolo in arrivo sviluppato e pubblicato da Atlus; sequel di Devil Summoner: Soul Hackers, sarà rilasciato il prossimo 25 agosto in esclusiva in Giappone ed il 26 nel resto del mondo ed oggi, la casa sviluppatrice di videogame, ha rilasciato un nuovissimo trailer panoramico della durata di ben quattro minuti. Il filmato ( che vi rilasciamo in fondo a questo articolo) è narrato dal doppiatore di Figue Nanako Mori. Di seguito, una piccola panoramica del gioco tramite la sinossi ufficiale:

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo.Utilizza i COMP, gadget speciali per evocatori di diavoli, per evocare demoni e spazzare via i nemici! I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui puoi fondere demoni e modificare COMP. Rafforza il tuo legame con i tuoi amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive. Riuscirà questo gruppo di fuorilegge che vivono nell’ombra dell’umanità a fermare la distruzione del mondo? Scoprilo in questo ultimo gioco di ruolo hard-boiled offerto da ATLUS , i creatori delle acclamate serie Persona e Shin Megami Tensei.

Non ci resta dunque che attendere l’uscita ufficiale del titolo e nel frattempo godere dei dettagli che Atlus rilascia periodicamente per tenere il fandom aggiornato.Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, date un’occhiata alla nostra recensione di Bullet Train a questo indirizzo.