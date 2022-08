Grim Guardians Demon Purge: ecco il nuovo platform di Inti Creates

Intie Creates ha ufficialmente annunciato il suo nuovo titolo; trattasi di un platform d’azione a scorrimento laterale, Grim Guardians: Demon Purge. La casa sviluppatrice non ha rilasciato una data di uscita e nemmeno una papabile finestra di lancio, tuttavia però sono stati resi noti alcuni dettagli che svelano numerose caratteristiche del titolo; ecco di seguito la panoramica del gioco rilasciata:

Grim Guardians: Demon Purge è incentrato su due cacciatori di demoni che tornano alla loro scuola dopo una missione e al suo posto trovano un castello demoniaco . I giocatori controllano entrambe le sorelle cacciatrici di demoni in questo gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale . I giocatori devono padroneggiare le abilità e gli attributi unici di ciascuna delle sorelle per superare le fasi impegnative con i boss in attesa del loro arrivo. Saranno anche in grado di trovare nuovi percorsi attraverso ogni fase usando le abilità dei due personaggi, permettendo così al gioco di non cadere nel monotono.

Altre caratteristiche includono la modalità cooperativa per due giocatori con azioni speciali, ampie opzioni di difficoltà con il “Sistema di stile”, modifiche uniche alle giocate ripetute e, soprattutto, la qualità e la sfida che i giocatori si aspettano dai titoli di Inti Creates, questa volta con un nuova estetica horror gotico .

Personaggi giocabili

I giocatori dovranno considerare la situazione quando scelgono quale sorella controllare mentre si fanno strada attraverso il castello, indagando sul mistero di ciò che è successo alla loro scuola e ai suoi studenti.

Shinobu Kamizono (doppiato da Emi Uema) – Più anziana delle sorelle Kamizono, Shinobu è piena di fiducia, ma tende ancora a commettere errori negligenti. Eccelle negli attacchi a lungo raggio usando il suo fucile mitragliatore a fuoco rapido, elimina i suoi nemici demoniaci da una distanza di sicurezza!

– Più anziana delle sorelle Kamizono, Shinobu è piena di fiducia, ma tende ancora a commettere errori negligenti. Eccelle negli attacchi a lungo raggio usando il suo fucile mitragliatore a fuoco rapido, elimina i suoi nemici demoniaci da una distanza di sicurezza! Maya Kamizono (doppiato da Chinami Hashimoto)– La più giovane delle sorelle, Maya sostiene la sua volitiva sorella dall’ombra con la sua personalità affidabile. Un attaccante tecnico a distanza ravvicinata, che crea varie armi da origami. Usa le sue varie armi per infliggere danni enormi!

Insomma, secondo quanto dichiarato, la chiave per proseguire nel gioco è usare l’astuzia scambiando le sorelle in modo tale da sfruttare al meglio le loro peculiarità e trarne un corposo vantaggio nel gioco. Grim Guardians: Demon Purge sarà rilasciato per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC (Steam) ed è possibile dare uno sguardo ancora più approfondito tramite il trailer rilasciato da Inti Creater( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) , restiamo sintonizzati in attesa di una finestra di lancio. Nel frattempo però, lo sapevate che Soul Hackers 2 ha ricevuto un quarto trailer?